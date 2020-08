Letztes poolbar-Festival Wochenende

Nach fast sechs intensiven Wochen mit “Kulturellem von Nischen bis Pop” wird am Sonntag eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche poolbar-Saison abgeschlossen. Alle Veranstaltungen fanden bei fast ausnahmslos herrlichem Sommerwetter im Freien statt. Die Wiese vor dem Alten Hallenbad wurde genutzt, um mit einem ausgeklügelten System für Kulturgenuss mit Sicherheitsabstand zu sorgen – die poolbar-Gäste fühlten sich bestens aufgehoben und bewiesen nicht nur Disziplin, sondern auch eine ordentliche Dosis Lebenslust.

In intensiver Abstimmung mit den Behörden und nach einem gestalterischen und organisatorischen Kraftakt blicken alle Beteiligten nun dem finalen Wochenende entgegen, dass noch einmal ein Feuerwerk an Highlights bietet.

Nach der letzten Ausgabe des pool-Quiz gestern startet am heutigen Donnerstag der Poetry Slam: Der poolbar-Klassiker bittet zum verbalen Gefecht und feiert heuer auch noch seinen 18. Geburtstag. Wenn das Moderatorenduo Markus Köhle und Mieze Medusa die Bühne betritt, ist Lachmuskeltraining vorprogrammiert. Das Publikum entscheidet, wer ins Finale kommt. Am Freitag steigt dann das Konzert einer der derzeit angesagtesten österreichischen Popbands: Oehl begeistern mit ihrem Debütalbum „Über Nacht“ längst über die Landesgrenzen hinaus, mit Herbert Grönemeyer waren sie bereits auf Tournee. Relaxte Grooves und verträumte Melodien auf der Open Air-Bühne im Reichenfeld.

Am zweitletzten Festivaltag blickt ganz Vorarlberg nach Feldkirch, wenn beim poolbar-Festival ab 19.30 Uhr die große Awardshow zur Premiere des Vorarlberger Musikpreises Sound@V mit Liveauftritten von Prinz Grizzley & His Beargaroos, Magdalena Grabher, Nnella, DuoLia, Stereo Ida und Philipp Lingg Trio beginnt. Eine hochkarätig besetzte Jury – Söhne Mannheims-Gitarrist Michael Koschorreck, der in Los Angeles lebende Musikproduzent Gerrit Kinkel, die Singer-Songwriterin Virginia Ernst, Eberhard Forcher sowie die Sängerin Ankathie Koi – zeichnet Vorarlberger Musikerinnen und Musiker in den Kategorien „Pop / Rock“, „Weltmusik“, „Alternative / Singer-Songwriter“ und „Newcomer“ aus. Pro Kategorie sind fünf Bands bzw. Musikerinnen und Musiker nominiert. Hinzukommen die Sonderkategorien „Publikumsliebling“ und „Mundart“. Der Musiker, Autor und Filmemacher Reinhold Bilgeri wird zudem für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er tritt mit seiner Band ebenfalls live auf. Der Musikpreis wird in Zusammenarbeit mit den Partnern ORF Vorarlberg, Wann & Wo sowie der Marke Vorarlberg realisiert.