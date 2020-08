Letztes Ländle Derby der Indians im Grunddurchgang

Dornbirn. Nach dem Ländle Derby vergangenes Wochenende in Feldkirch steht am kommenden Samstag ein weiteres Derby an.

Diesmal stehen die Indians in Hard den Bulls gegenüber. Für die Indians zählt weiterhin jeder Sieg um die Tabellenspitze zu behaupten, während sich die Bulls in der Tabelle nicht mehr verbessern können und sich bereits auf das Viertelfinale konzentrieren können.

Aufgrund der aktuell schlechten Wettervorhersage bittet der Verein alle Fans die Social Media Kanäle der Hard Bulls und Dornbirn Indians betreffend Updates zu besuchen..

Hard Bulls vs. Dornbirn Indians

Samstag 29.08.2020

13:00 & 15:30 Uhr