Letztes Heimspiel für EHC Lustenau

Mit zwei wichtigen Siegen gegen die direkten Konkurrenten aus Meran und Gröden geht der EHC Lustenau am Samstag mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen die Unterland Cavaliers. Durch einen weiteren Erfolg könnte sich der EHC Lustenau wichtige Punkte für die bevorstehende Zwischenrunde sichern.

Die Unterland Cavaliers – eine Spielgemeinschaft der beiden Teams vom HC Neumarkt und SC Auer – starteten perfekt in die Saison und feierten drei Siege in Folge. In den letzten Wochen konnten sie jedoch ihre Performance nicht halten. Bei den letzten 13 Spielen konnten sie lediglich drei Siege feiern und rutschten in der Tabelle auf Rang 13 ab. Mit 32 Punkten liegen die Südtiroler sechs Punkte hinter dem Gastgeber aus Lustenau.