Letztes Heimspiel für FFC Vorderland in Röthis

Im Westderby gegen Wacker Innsbruck will man endlich zuhause zum Abschluss drei Punkte holen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FFC Vorderland -Innsbruck

FFC Vorderland braucht im letzten Heimspiel im Westderby gegen FC Wacker Innsbruck am Samstag um 14 Uhr noch drei Punkte um endgültig den Klassenerhalt zu schaffen. Nach vier Jahren im nationalen Oberhaus im Frauenfußball bestreiten Lisa Maria Metzler und Co. die letzten 90 Minuten am Sportplatz Röthis und werden ab Sommer in der Cashpoint-Arena die Auftritte vor eigenem Publikum absolvieren.