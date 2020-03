Letztes Heimspiel der VEU Feldkirch ohne Druck

Die Montfortstädter treffen im bedeutungslosen Spiel Zuhause auf Kitzbühel.

Im letzten Spiel der Qualifikationsgruppe B empfängt die VEU Feldkirch die Kitzbüheler Adler. Die einzige Mannschaft die der VEU in der Qualifikation eine Niederlage zufügen konnte. Die zeitgleich mit den anderen Alps Hockey League Partien um 20:00h angepfiffen wird. Für die Hausherren, die den Gruppensieg und die damit verbundene Play Off Qualifikation mit dem Sieg in Dornbirn, beim EC Bregenzerwald fixierten, hat die Begegnung ein wenig an Brisanz verloren. Für die Tiroler geht es um Tabellenplatz 2, der bei einem Sieg den Adlern wohl nicht mehr zu nehmen ist.

Trotzdem werden die Feldkircher das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und wollen den Schwung der erfolgreichen Zwischenrunde mit ins Play Off Viertelfinale nehmen. Der Gegner wird steht zwar noch nicht fest, aber das erste Heimspiel der Best of Seven Serie wird kommenden Dienstag in der Vorarlberghalle steigen. Davor müssen die Lampert Cracks bereits am Samstag auswärts antreten.