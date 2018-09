Letzter Test und Teampräsentation

Am Freitag, 7. September bestreitet der EHC Alge Elastic Lustenau sein letztes Vorbereitungsspiel.

Gegner dabei ist der EHC Winterthur aus der zweithöchsten Schweizer Eishockey Liga. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 19.00 Uhr. Nach Spielende findet im VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau die Mannschaftspräsentation statt. Der Eintritt zu dieser Präsentation ist gratis.

Das gesamt siebte Vorbereitungsspiel absolvieren die Lustenauer Cracks morgen Freitag, 7. September bereits um 19.00 Uhr in der Rheinhalle Lustenau. Wiederum kommt der Gegner aus der Swiss League, der zweithöcshten Liga in der Schweiz. Dabei wollen die Cracks rund um Trainer Christian Weber den ersten Sieg in der Vorbereitungsphase einfahren.