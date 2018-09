Letzter Test gegen einen Ligakonkurrenten

Der Ligakonkurrent Wipptal Broncos aus Sterzing ist der letzte Vorbereitungsgegner, auf die am kommenden Wochenende startenden Alps Hockey League. Die Feldkircher empfangen die Südtiroler am morgigen Dienstag in der Vorarlberghalle.

Für die VEU geht es danach mit dem Spiel bei Liganeuling Mailand auswärts in die neue Saison, bevor es in einer Woche zum Heimauftakt gleich zu einem Derbykracher mit dem EC Bregenzerwald kommt.

Die Mannschaft von Nic Zupancic konnte im letzten Test mit einer guten Leistung einen glücklichen Sieg über die GCK Lions feiern.

FBI VEU Feldkirch – Wipptal Broncos Weihenstephan