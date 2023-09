Letzter Start von Menschenmassen: Business Run

Ziele gemeinsam erreichen - die starke Botschaft des diesjährigen Business Runs, der am 22. September 2023 in Bregenz stattfindet. In diesem Jahr darf sich Veranstalter w3 create GmbH über einen neuen Teilnehmerrekord mit knapp 5.000 Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Region freuen. So viele laufbegeisterte Unternehmen und Mitarbeiter_innen gab es in der Geschichte des Business Run Bodensee noch nie. Die Strecke über 5km mit den Disziplinen: Laufen, Nordic Walken und Walken. Mitmachen kann also jeder und jede - Teamgeist steht klar an erster Stelle.