Letzter Halt für die WANN & WO-Cityhopper: Singapur – Staunen pur

Jede Reise geht einmal zu Ende: Kulinarisch köstlich, sicher und beeindruckend, so beschreiben die WANN & WO #cityhopper ihren letzten Städtetrip nach Singapur.

„Gestartet haben wir unseren Städtetrip mit einer faszinierenden Sehenswürdigkeit. Die weltberühmte Parkanlage „Gardens by the Bay“, erzählt Mario. Die üppige Parkanlage erstreckt sich über 101 Hektar und verzaubert mit 50 Meter hohen und bunt beleuchteten Supertrees.

„Einen atemberaubenden 360° Ausblick hoch über den Dächern von Singapur haben wir am ersten Abend von der Aussichtsplattform im 57. Stock des Marina Bay Sands Hotel genossen.“ Das Luxushotel mit dem weltbekannten Infinity-Pool gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Singapurs. Direkt davor am Flussufer findet abends die Spectra Light and Water Show statt. Ein nächtliches Spektakel mit meterhohen Wasserfontänen und Laserprojektionen untermalt mit stimmungsvoller Musik direkt vor der Skyline der Stadt. „Das muss man unbedingt gesehen haben, es ist unbeschreiblich schön“, verrät uns Stefanie.

Die Skyline von Singapur ist atemberaubend.

Die Spectra Light and Water Show.

Abenteuerparadies in Singapur

„Am zweiten Tag sind wir dann zur Insel Sentosa gefahren. Welten voller Abenteuer und Spannung erwarten einen dort. Sandstrände, ein Vergnügungspark der Universal Studios, ein Sessellift, Casino und viele Bars und Food Trucks findet man hier.

Auf der Insel „Sentosa“ wartet eine Welt voller Abenteuer und Spannung. Sandstrände, Casinos und viele Bars findet man dort.

Wir sind den Fort Siloso Skywalk entlang spaziert und haben die atemberaubende Aussicht aufs Meer, die Skyline von Singapur und auf den naturbelassenen Urwald direkt unter dem Skywalk genossen,“ so Mario.

Siloso Skywalk

„An unserem letzten Vormittag haben wir das charakteristische Little India bei einer Stadtführung kennengelernt. Bunt gestrichene Ladenhäuser, Street-Art, ein lebhaftes Kulturviertel und Tempel. Das absolute Highlight für uns war das Tekka Center, eine riesige, mehrstöckige Markhalle mit frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kleidung und einem riesigen Hawker Center. Man kann hier richtig in Little India eintauchen, und man ist inmitten der Einheimischen,“ erzählt Stefanie.

"Das absolute Highlight für uns war das Tekka Center", schwärmt Stefanie.

Das Resümee der #cityhopper

„Die Abschluss-Reise nach Singapur war für uns ein unbeschreibliches Erlebnis! Singapur hat uns verzaubert – die Stadt ist an jeder Ecke grün und besitzt üppige Grünanlagen – selbst auf den Hochhäusern befinden sich bewachsene Terrassen. Kulinarisch bietet die Gastronomieszene und die Märkte für jeden Geschmack etwas. Besonders nachts ist die Stadt einzigartig, die beleuchtete Skyline und die Lichtershows sind einfach gigantisch. Singapur, du hast einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen, wir kommen bestimmt wieder“, schwärmen Stefanie und Mario. Für die #cityhopper war das die letzte Reise. "Wir sind unglaublich dankbar für all die Städte, die wir besuchen durften und werden diese unglaublichen Reisen ein Leben lang in Erinnerung behalten", so Stefanie und Mario.

"Wir kommen wieder!"

Sentosa Skywalker

Gardens by the Bay

Singapurs kulinarische Seite hat viel zu bieten.

Fort Canning Park

Clark Quay Boat Quay

Auch ein Abstecher in die ­Straßen von China Town durfte nicht fehlen.

must-eat in Singapur.

Chilli Carb