Letzter großer Einsatz von Pfarrer Christian Stranz

Volles Gotteshaus bei der Festmesse zum Abschied am 30. April.

Fast 20 Jahre wirkte Pfarrer Stranz als Seelsorger, vorwiegend in der Pfarre Hatlerdorf, später auch in St. Martin und Haselstauden. Ab 2019 hat er zusätzlich das Amt als Moderator des Seelsorgeraums übernommen. „Eine so lange Zeit mache den Abschied schwer“, resümierte der Priester, obgleich er als Steyler Missionar den Wechsel in das Missionshaus St. Gabriel bei Wien – er wurde zum Provinzial der mitteleuropäischen Provinz ernannt – als Herausforderung sehe. Den Abschied erleichterten ihm die Dankbarkeit und originelle Geschenke, die ihm von allen sechs Dornbirner Pfarrgemeinden überbracht wurden.

Die Hatler PGR-Vorsitzende Doris Fussenegger erinnerte an die wichtigsten Bereiche, die von Pfarrer Stranz mitgeprägt wurden und an die verschiedenen Stationen in seinem Leben. Aus seinem Wirkungskreis, den Pfarren Hatlerdorf, St. Martin und Haselstauden wurde dem zukünftigen Provinzial ein großer Koffer überreicht, um auf den vielen Reisen durch die mitteleuropäische Provinz genügend Platz zu haben, den reichen Segen Gottes in alle Welt zu tragen.