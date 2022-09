Letzter Gradmesser für die Pioneers Vorarlberg

Im letzten Test bekommt es die Habscheid-Truppe mit Innsbruck zu tun.

Die Tiroler hatten es durchwegs mit großen Kalibern zu tun in der Vorbereitung. Neben den DEL Clubs Iserlohn Roosters und den Bietigheim Steelers, maßen sich die Haie mit dem Schweizer Spitzenclub Lugano und den Ligakonkurrenten Pustertal und Asiago. In den letzten beiden Partien gab es jeweils einen Sieg und eine Niederlage für die Innsbrucker. Während man sich in Lugano knapp mit 3:1 geschlagen geben musste, gewann man das Duell gegen Liganeuling Asiago in Innsbruck mit 4:2.

Nun treffen im zukünftigen Westderby der ICE League die Innsbrucker auf die Pioneers Vorarlberg. Am Freitag steigt das erste Duell in der Feldkircher Vorarlberghalle, ehe die beiden Teams am Sonntag in Innsbruck erneut aufeinandertreffen.

Für das Trainerteam der Pioneers ist es der direkte Vergleich mit einem Ligateilnehmer und somit ein weiterer Gradmesser für die junge Mannschaft.



Marcel Zitz und Tayler Sandhu sollten wieder im Line up mit dabei sein, während Niklas Gehringer, Matt Revel und Tobias Reinbacher weiterhin ausfallen.



BEMER Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck „Die Haie“

Feldkirch, Vorarlberghalle, Freitag 09.09.2022, 19:30 Uhr