Letzter Feinschliff an Rad- und Fußweganbindung

Bludenz. Die Rad- und Fußweganbidung zwischen Bludenz und Bürs wird schon fleißig genutzt.

Ab dem 18. Juli wird der bestehende Deckbelag auf der Brücke, Teile der Hermann-Sanderstraße und Bahnhofstraße entfernt und in der Folge ein neuer Deckbelag angebracht. Dazu ist eine Vollsperre der Brücke in der Nacht von 21. auf 22. Juli 2022 ab 19 Uhr erforderlich. Die Umleitungen sind ausreichend beschildert. Um den Deckbelag aufbringen zu können muss davor die oberste Schicht abgefräst werden. Während diesen Arbeiten in der Bahnhofstraße und Herm. Sanderstraße ab dem 18. Juli wird es situativ zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Im Bereich der Hermann-Sanderstraße und der Bahnhofsstraße wurde ein gemeinsamer Geh- und Radweg errichtet. Dieser bindet an die Färberstraße an und führt somit bis in die Bludenzer Stadtmitte. Des weiteren wurden Bäume gepflanzt um der Überhitzung der Stadt entgegen zu wirken. Durch den Ausbau des Wegenetzes in diesem Bereich wurde so eine ideale Anbindung an den Bahnhof Bludenz geschaffen, der sich zunehmend zu einer Mobilitätsdrehscheibe der Stadt entwickelt.