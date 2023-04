Letzter Bauabschnitt: So sieht die Pipeline jetzt aus

Die Arbeiten am letzten Stück der Pipeline zwischen Bregenz und Lochau laufen. Wie die Baustelle derzeit aussieht.

Seit 2021 wird wieder an der Pipeline getüftelt. Nun nähern sich die Arbeiten immer mehr der Zielgeraden. Der Radweg nimmt im letzten Bauabschnitt langsam aber sicher Gestalt an.

Übergabe im Mai 2023

Bereits im Mai 2023 sollte laut dem ursprünglichen Plan die sogenannte Übergabe an die Bevölkerung erfolgen. Wie Projektleiter Stefan Carotta im Februar gegenüber den VN angab, wird man dieses Versprechen auch halten können. Der letzte Abschnitt ist knapp 900 Meter lang. Große Überraschungen erwartet man nicht mehr.

Die Arbeiten am letzten Abschnitt laufen derzeit noch.

Bäume und Bänke stehen schon

Während am fertigen Abschnitt bereits die Frühjahrssonne genossen werden kann, laufen die Arbeiten am letzten Bauabschnitt noch auf Hochtouren. Die Treppen warten schon auf Badegäste, auch Bäume und Bänke stehen teilweise schon. An anderen Abschnitten fehlt momentan augenscheinlich noch der schlussendliche Belag des Weges.