Letzter Auftritt von Klaus Hirschbühl für Sulzberg

Der Sulzberg-Spieler gibt in Wolfurt seine Abschiedsvorstellung.

Zweimal wurde der Wälderklub FC Sulzberg im Wolfurter Hallenmasters jeweils Vierter (2018/2000). Der jetzige Sulzberg-Trainer Michael Fink (38) stand bei beiden Finalteilnahmen des Wälderverein auf dem Parkett in der Hofsteighalle und zählte in diesen beiden historischen Auftritten von Sulzberg zu den Besten überhaupt. Heuer sind die Ziele von Sulzberg bescheiden, weil man den jungen Wilden den Vortritt gibt um Spielpraxis in der Halle zu sammeln. Der erst 29-jährige Klaus Hirschbühl wird dabei seine Abschiedsvorstellung geben. Er hat aus familiären Gründen (zum zweiten Mal Vater März 2023) sein Karriereende bekanntgegeben. Mit Dietmar Spiegel (36/Karriereende) Christof Julien (wechselt nach Mühlebach) gibt es zwei weitere Abgänge beim Landesligist Sulzberg.TK