Letzter Aufruf für „Ländle goes Europe“

Für die Ländle-goes-Europe-Camps 2018 nach Luxemburg und Deutschland gibt es noch Restplätze! Anmeldung bis 4. Juni 2018.

Wenn sich junge Menschen aus bis zu acht europäischen Ländern treffen, internationale Freundschaften knüpfen, gemeinsam Spaß haben und bei In- und Outdoor-Aktivitäten über sich hinauswachsen – dann sind sie vermutlich mit „Ländle goes Europe“ unterwegs. Für die diesjährigen Ländle-goes-Europe-Camps auf eine Burg nach Deutschland und in ein Outdoor-Camp nach Luxemburg gibt es noch letzte Restplätze – die Anmeldefrist wurde daher bis zum 4. Juni 2018 verlängert.