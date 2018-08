Letzte Runde in der Bahnhofsmodernisierung

Bis Ende diesen Jahres soll der umfangreich modernisierte Lustenauer Bahnhof fertiggestellt sein.

Lustenau Seit Anfang 2016 wird am Umbau des Bahnhofes in Lustenau gearbeitet. Vor kurzem startete nun die letzte Sanierungsetappe und noch bis Ende des Jahres soll der Bahnhof fertiggestellt sein. Die offizielle Eröffnung ist im Frühjahr 2019 geplant.

Derzeit werden am Lustenauer Bahnhof sämtliche Leitungen im Untergrund verlegt sowie an der Überplattung der Hochdruckgasleitung als Schutzmaßnahme gearbeitet. Dabei sollen in den kommenden Wochen sämtliche Leitungsarbeiten für Strom, Gas, Telekom, Wasserversorgung und Entwässerung fertiggestellt sein und auch die Bauarbeiten für die neue Straßenführung der Hagstraße sollen bis Ende Sommer abgeschlossen sein. Gearbeitet wird zudem am Radweg vom Kreisverkehr zum Bahnhof und unter der Überdachung am Vorplatz entsteht bis November das neue Bahnhofsgebäude, in welchem neben einer Bäckerei auch ein Wartebereich und ein selbstreinigendes WC untergebracht werden wird.