Letzte-Hilfe-Kurse: Am Ende wissen, wie es geht

Das Lebensende und das Sterben machen uns als Mitmenschen oft hilflos. Obwohl die meisten Menschen sich wünschen, zu Hause sterben zu können, trauen sich Angehörige die Begleitung am Ende des Lebens oft nicht zu. Hospiz Vorarlberg bietet Kurse zum Thema „Letzte Hilfe – das kleine 1x1 der Sterbebegleitung“ an.

Viele Menschen, die ihrer Angehörigen jahrelang in ihrer Krankheit zur Seite standen, stoßen bei der Begleitung am Lebensende an ihre Grenzen. Was braucht ein sterbender Mensch in den letzten Tagen und Stunden? Wann beginnt der Sterbeprozess? Hospiz Vorarlberg bietet nun dazu Letzte-Hilfe-Kurse an.