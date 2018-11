Letzte Etappe für Rankweiler Bahnhof

Bauarbeiten am Vorplatz laufen – Verkehrsbehinderungen unvermeidbar

Rankweil. Bereits seit dem Jahr laufen die großangelegten Umbauarbeiten am Rankweiler Bahnhof. Bahnsteige Busterminal und Gebäude sind bereits fertig gestellt, was noch fehlt sind die Arbeiten am Vorplatz. Seit Anfang November wurden nun diese rund 1,1 Millionen Euro letzte Etappe in Angriff genommen. Dadurch kommt es zu verschiedenen Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof. Vom Zentrum kommend regelt derzeit eine Ampelanlage vor dem Alten Kino, den nach links verlaufenden Verkehr zwischen Bahnhof und Gasthaus Freschen. Die Abzweigung nach rechts am neuen Busterminal vorbei durch die Untere Bahnhofsstraße ist derzeit gesperrt. Dies soll aber nur vorübergehend sein, den noch im Jahr 2018 will man den Terminal in Betrieb nehmen und damit das Umsteigen vom Bus zum Zug, bzw. umgekehrt deutlich erleichtern. Der Weg ist dann komplett überdacht und bietet den Fahrgästen somit ein Mehr an Komfort.