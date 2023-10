Letzte Chance für Dortmund in Newcastle - Alle CL-Partien im Liveticker

Nach bisher nur einem Punkt aus zwei Champions-League-Spielen ist Borussia Dortmund mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer zum Siegen verdammt. Eine Niederlage am Mittwoch bei Newcastle United könnte den Weg ins Achtelfinale schon früh versperren.

Doch der Aufwärtstrend mit zuletzt fünf Liga-Erfolgen macht Mut für die schwere Aufgabe. "Wir haben uns ein bisschen Futter angefressen", kommentierte Sebastian Kehl voller Hoffnung auf eine Trendwende zugunsten des BVB in Gruppe F. Der Sportdirektor erwartet ein leidenschaftliches Duell mit reichlich Lärm von den Tribünen und viel Leidenschaft auf dem Platz: "Es wird richtig abgehen."

Alle CL-Matches im Liveticker

Bei allem Respekt vor dem aufstrebenden und von Saudi-Arabien alimentierten "Magpies" überwiegt bei Dortmund die Vorfreude auf den brodelnden St. James' Park. Der ehemalige Liverpool-Profi (2014 bis 2018) und heutige BVB-Kapitän Emre Can weiß aus eigener Erfahrung, was die Borussia in Newcastle erwartet: "Es wird nicht einfach, dort Fußball zu spielen. Aber wir sind Dortmund, wir müssen mit breiter Brust dahin und versuchen, das Spiel zu gewinnen." (21.00 Uhr/live Servus TV)

RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad

Etwas entspannter kann RB Leipzig das Heimmatch gegen Roter Stern Belgrad in Angriff nehmen. Die Sachsen liegen in Gruppe G jeweils zwei Punkte vor den Young Boys Bern und den Serben an zweiter Stelle, mit einem Sieg wäre man dem Achtelfinale schon relativ nahe. In Leipzig steigt ein Österreicher-Duell zwischen Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner auf der einen und Aleksander Dragovic auf der anderen Seite.

Schlager wurde am Wochenende aus Gründen der Belastungssteuerung geschont, ist aber am Mittwoch einsatzbereit. "Mir geht es wieder gut. Die vergangenen Wochen waren schon sehr anstrengend. Mein Körper war daher am Limit. Die Pause hat mir sehr gut getan und war sehr wichtig für mich. Jetzt kann ich wieder angreifen", sagte der Oberösterreicher und zeigte Respekt vor Roter Stern. "Sie leben für diese Spiele und gehen daher immer über die 100 Prozent."

Weitere CL-Matches am Mittwoch

Die beiden Partien ab 18.45 Uhr lauten am Mittwoch Feyenoord - Lazio Rom und FC Barcelona - Shaktar Donezk.

Die weiteren Matches ab 21 Uhr lauten Glasgow - Atletico, Paris SG - AC Milan, YB Bern - Manchester City und Antwerpen -FC Porto.