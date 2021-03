Letzebuslinie wird stark ausgebaut

Werktags bald Halbstundenstakt – Fahrplananpassung schon im Sommer geplant

Konkret soll die Linie 7 bald werktags von 6 bis 20 Uhr im Halbstundentakt verkehren, was bereits mehr als eine Verdoppelung des bisherigen Einsatzes bedeutet. Auch am Samstag soll der Fahrplantakt des Letzebus stark ausgebaut werden. An Sonn- und Feiertagen, an denen der Letzebus bislang gar nicht fuhr, verkehrt er zukünftig ebenso. Nachtschwärmer können sich auf einen Einsatz im Linienverkehr bis 22 Uhr freuen.