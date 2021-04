Letze noch immer verkehrsgeplagt

Streitpunkt Schleichverkehr: Anrainer wünschen sich weiterhin ein Überfahrverbot

Inzwischen ist schon ein halbes Jahr vergangen, seit auf der Letze und in Fellengatter die viertägige Verkehrszählung stattfand, die genauen Aufschluss über Verkehrszahlen in den Wohngebieten geben sollte. Ausgezählt und abgeheftet? Obwohl Anrainer nach konkreten Zahlen, speziell zu den Spitzenzeiten von 16 bis 18 Uhr nachgefragt haben, wird die Auswertung der Verkehrszählung noch nicht durch die Stadt bekannt gegeben.

Ebenso im Herbst haben Ortsaugenscheine zu Gefahrenstellen auf den engen Straßen in dem Wohngebiet stattgefunden. Gegenstand dieser Überprüfung waren verschiedene Bereiche zwischen der Kreuzung Liechtensteiner Straße/Letzestraße, in der Letzestraße selbst sowie im Bereich des Schanzwegs. Konkrete Maßnahmen zur Verkehrssicherung sind danach bisher noch nicht erfolgt, das Thema werde aber derzeit intensiv bearbeitet.

„Trotz Pandemiezeiten und eingeschränktem Grenzverkehr rollt die Verkehrswelle am Nachmittag mit ungebrochener Stärke über der Letze. Die neue Ampel beim ehemaligen Schulbrüderheim / Schulzentrum hat die Verkehrssituation an Letzestraße, Weihergasse und Schanzweg verschlechtert. Diese Ampel und die damit einhergehende Verlagerung des Stau-Endes in Richtung Tisis hat den «Schleichweg» zusätzlich attraktiv gemacht. Die Umfahrung des Zentrums über die Letze ist bei den meisten Pendlern zur Standardroute geworden. Auch an Feiertagen, wenn gar kein Stau zu erwarten ist, wird bei der Ortsfeuerwehr Tisis der Blinker gesetzt und die Ausweichroute über die Letze gewählt.

Wir leiden massiv unten dem Durchgangsverkehr mit seinem Lärm, seinen Abgasen und der großen Gefahr, die vom rücksichtslosen Verhalten einiger Autofahrer ausgeht.“