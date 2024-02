Letta, Letta, Lettabuch in der Pfarrkirche

Die Pfarre Altach lädt am kommenden Sonntag (10.15 Uhr) zum beliebten Faschingsgottesdienst in die Pfarrkirche.

Altach . Ein heiliger Gottesdienst und die ausgelassene Faschingsstimmung lassen sich durchaus vereinen, sagte doch bereits Jesus in seiner Botschaft über 200 Mal das Wort „Freude“ – daher ist es wohl eine Christenpflicht zu lachen, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Dementsprechend erwartet die Besucher der Faschingsmesse am kommenden Sonntag in der Altacher Pfarrkirche ebenfalls ein freudevoller Gottesdienst.

Zwar ist der Fasching keine kirchliche Festzeit, trotzdem aber eine Zeit, die in Familien wichtig ist. Daher sind auch beim Faschingsgottesdienst in der Altacher Kirche am Faschingssonntag Groß und Klein herzlich eingeladen. Gemeinsam wird gesungen, musiziert und eine tolle Geschichte angehört. Dazu wird es am Schluss der Feier für die Besucher noch eine luftige Überraschung geben. Die Kinderkapelle des Musikvereins Altach und Pfarr-Gitarrist Hannes werden die Feier musikalisch umrahmen und es sind natürlich auch alle „Mäschgerle“ eingeladen, mitzufeiern. MIMA