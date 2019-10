Lesung: Wo der Fluss entspringt

Autorinnen der „Schreibwerkstatt für alle“ lesen in der Bibliothek Am Garnmarkt.

GÖTZIS Kurzgeschichten und Gedichte lesen Autorinnen der „Schreibwerkstatt für alle“ am Mittwoch, 16. Oktober um 19.30 Uhr in der Bibliothek Am Garnmarkt. Die Lesung findet im Rahmen der Literatur-Woche „Österreich liest.Treffpunkt Bibliothek“ statt. Der Eintritt ist frei.