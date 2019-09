Lesung und Vorträge zum Themenbereich „Pflege“

Hohenems. Rund 60 Gäste aus Bezau bis Rankweil folgte der Einladung der Emsbachinnen, die zum Abend mit dem Thema „Pflegeprozess – Pflegesystem – Pflegeregress“ in den Pfarrsaal St. Karl luden.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Angela Jäger, Emsbachin und Geschäftsführerin des Betreuungspools, bot Gabriele Bösch einen sanften und etwas anderen Einstieg in den 13. Abend der Emsbachinnen. „Treten Sie ein, treten Sie ein!, sagt Frau Dr. Glück und tritt selbst zur Seite.“, las die Autorin aus ihrem unveröffentlichten Manuskript, in dem sie äußerst reflektiert und mit viel Gefühl das Leben einer Frau beschreibt, die eine andere Frau bei fortschreitender Demenz kennen und begleiten lernt. Neue Familienstrukturen, demographische Veränderungen und die Situation in vielen Familien, dass Hilfe von außen oft nicht gewünscht wird, bilden großen Herausforderungen sowohl für die Familien, in denen Betreuung und Pflege stattfindet, als auch bei den (vorrangig) Frauen, die aus einer anderen Kultur zu uns kommen um hier hilfebedürftige Menschen zu betreuen.