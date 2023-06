Lesung mit Sabine Grohs am Poly Bludenz

Bludenz. Die Schriftstellerin Sabine Grohs präsentierte den Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Schule in Bludenz ihr aktuelles Werk „Dönz – So weit man weiß“.

In dem Buch erzählt die in Bludenz und dem Montafon aufgewachsene Autorin und Kulturmanagerin die Geschichte ihrer Familie – von der Auswanderung aus dem Montafon nach Frankreich, von den Irrungen und Wirrungen während des Ersten und Zweiten Weltkriegs und der Heimkehr nach Vorarlberg.

Mit der von Frank Sander, Deutsch-Lehrer am Poly Bludenz, organisierten Lesung wurde ein fächerübergreifendes Projekt gekrönt. Die Lektüre des Buches im Deutsch-Unterricht diente nämlich nicht nur der literarischen Bildung der Jugendlichen. Die Erlebnisse der Montafoner Familie Dönz wurden nämlich mit dem Fachbereich Politische Bildung und Wirtschaftskunde verknüpft: Vorarlberger Zeitgeschichte hautnah, die zeigt, wie Menschen um ihr kleines Glück kämpfen und wie schnell ihr Leben durch äußere, sozialgeschichtliche und politische Dimensionen, aus den Fugen geraten kann.

So lautete denn auch der abschließende Appell von Sabine Grohs an die Schülerinnen und Schüler: „Redet mit euren Eltern und Großeltern! Stellt ihnen Fragen über eure Familie, eure Herkunft, was sie alles erlebt haben. Jeder einzelne Mensch hat nämlich seine eigene, eine spannende, eine interessante Geschichte zu erzählen!“