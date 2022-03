Lesung: Menschen im Wandel

Der Vorarlberger Kommunikationsberater und Coach Wolfgang Gruber aus Feldkirch beschäftigt sich auch im Ruhestand mit dem Thema menschliches Verhalten.

Am Sonntag, den 27. März 2022 findet um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst eine Lesung aus dem Buch von Wolfgang Gruber über seine jahrelangen Beobachtungen und Betrachtungen statt. Er fasste in einem kurzweiligen Buch mit dem Titel „Menschen im Wandel – Erkenntnisse aus Begegnungen“ zusammen.