Lesung: Irmgard Kramer

Irmgard Kramer liest aus Ihrem Buch: "Liebe ist die beste Köchin"

Die wilden Weiber vom Gasthaus „Lamm“ – so nennen die eigenwilligen Dorfbewohner die Frauen der Familie Lehner. Johanna, die achtunddreißigjährige Köchin des Gasthauses, hat es nicht leicht mit ihren vier durchgeknallten Tanten und ihrer Mutter, die trotz Demenz in der Küche mithelfen will. Und als dann noch der Buchhändler Jerome auftaucht und Johanna den Kopf verdreht, ist das Chaos komplett. Doch Johanna ahnt nicht, dass die Begegnung mit dem geheimnisvollen Jerome ihr Leben auf eine Weise verändern wird, mit der sie nie gerechnet hätte…