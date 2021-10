Lesung im Theater Kosmos von Sharon Dodua Otoo: "Von Glück und Elend"

Erneut präsentierte das Franz Michael Felder Archiv im Theater Kosmos eine spannende Autorin und Bachmann-Preisträgerin.

In ihrem lang erwarteten ersten Roman „Adas Raum“ zeichnet Sharon Dodua Otoo mit Empathie und Humor ein überraschendes Bild davon, was es bedeutet, Frau zu sein. In Otoos erzählter Welt hängt alles am seidenen Faden, es droht zu fallen, und doch bleibt es auf wundersame Weise in der Schwebe. So wie Ada, um die sich alles dreht. Sie erlebt das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft um ihre Unabhängigkeit. Otoos heiteres Erzählen findet neue Zugänge zu gesellschaftlichen Umbrüchen, individuellen Erinnerungen und kollektivem Trauma. Ein Roman, der lange nachhallt.