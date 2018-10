Lesung Christian Futscher

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Wasser Farb Ströme", die aktuell von Markus Dietrich in der Alten Seifenfabrik zu sehen ist, lädt die Marktgemeinde Lauterach, Kultur zur Lesung von Christian Futscher.

“Wer einsam ist in der großen Stadt, der muss ein schöner Trottel sein”, meint einer der Erzähler und schickt gleich einmal ein paar einsame Helden auf Reise. Sie stolpern durch die großen und kleinen Verstrickungen des Menschseins, werden hingeworfen in das Leben in der Stadt und auf dem Land, begehen Geburtstage und Hochzeiten und enden ganz gleichberechtigt als schöne Leichen. In kurzen Texten und längeren Erzählungen nimmt Christian Futscher seine Leserinnen und Leser mit durch die Stadt und die Welt. Er verfasst Nachrufe, sucht mit seinen Protagonisten nach alten und neuen Freunden, Zipfelmützen und einem Nagelzwicker.