Lesestoff frei Haus

Altacher Bibliothek beliefert die Kindergärten kontaktlos mit Büchern

Altach. Bereits seit Jahren besteht eine enge Kooperation der Bibliothek Altach und den diversen Kindergärten. Die Kinder besuchen regelmäßig mit ihren Pädagoginnen die Bücherei und im Rahmen von Lese – bzw. Vorlesestunde werden die Allerjüngsten, beginnend mit Bilderbüchern, behutsam an das Thema Bücher und Lesen herangeführt. Die derzeitige Pandemielage verunmöglicht aber seit geraumer Zeit diese Besuche. Für das Team der Bücherei rund um Leiterin Wilma Schneller absolut keine Option und so hat man kurzerhand beschlossen die Ausgangssituation umzukehren und die Kinderbetreuungseinrichtungen im Lieferservice mit dem nötigen Lesestoff zu versorgen. Die prall mit Büchern gefüllten Taschen werden zu einem vereinbarten Zeitpunkt kontaktlos bei den Kindergärten übergeben, von den Pädagoginnen übernommen und dann machen sich binnen kürzester Zeit die Kinder gierig über die neuen Leseabenteuer her. Für den Lesenachwuchs ergibt sich so eine einfache Gelegenheit sich mit den Lieblingsbüchern zu beschäftigen. Der Service der Bibliothek erfolgt im Übrigen völlig kostenlos. CEG