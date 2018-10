Leserally-Schnitzeljagd im bugo`s in Göfis

Kinder aus Göfis entdeckten Vorarlberg mit Anna, Paul und Autorin Margit Brunner Gohm

Göfis Anna und Paul nahmen die Kinder mit auf ihre Abenteuer und verrieten ihnen alles über ihre Lieblingsplätze in Vorarlberg. „Kennst ihr die vier Kunterbunts Anna, Paul, Klara und Tobias“? So die erste Frage der Autorin Margit Brunner-Gohm. Fast alle Kinder konnten diese Frage mit ja beantworten und schon startete die Leserally. Eine Geschichte vom Palast in Hohenems machte den Anfang. Ganz still wurde es im Raum als Brunner-Gohm aus ihrem Buch vorzulesen begann. Dann gings auch schon los, die Kids konnten selbst aktiv werden.

An fünf Stationen erzählten die Kunterbunts ihre Abenteuer und hatten dann Fragen an die jungen Leser über ihre Lieblingsplätze in Vorarlberg. Geschichte, Kultur, Umwelt, Sprache, Kinderrechte und vieles mehr wurde an diesem Nachmittag zum Thema. Da wurde gerätselt, gebastelt, einander vorgelesen und gemeinsam konnten alle Rätsel gelöst werden.