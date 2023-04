Lesen verbindet Hohenemser Schulen

Die Volks- und Mittelschule im Herrenried wurden durch ein besonderes Leseprojekt verbunden.

„Bei einem der letzten Treffen ist dann die Idee dieses Leseprojektes entstanden und die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv“, so MS-Direktor Sabata. Dazu haben alle Schüler beider Schulen in den Wochen vor den Ferien, abhängig von Schule und Alter, ein Buch, eine Geschichte oder ein Gedicht gelesen und in weiterer Folge mit dessen Inhalt einen Stein gestaltet.

Am Freitag vor den Ferien wurden diese Steine dann auf einen aufgemalten Weg im Pausenhof, der beide Schulen verbindet, gelegt. In diesem Weg waren auch groß die Worte „Lesen verbindet“ zu lesen und sollte die Zusammenarbeit der beiden Schulen symbolisieren. Im Anschluss wurden die Steine von den Schülern wieder entfernt, die Worte blieben allerdings stehen. „Rückblickend war das Projekt ein Erfolg und alle Schüler waren sehr motiviert, was mich sehr gefreut hat“, so Mittelschul-Direktor Thomas Sabata. MIMA