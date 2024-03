Lesen ist besser als Schokolade

Kinder packt die Bücher aus! So oder so ähnlich könnte das Motto des heurigen österreichischen Vorlesetages sein.

Zumindest in den 16 Lerncafés wurde gelesen, was das Zeug hält. Aber nicht nur das, denn einige Lerncafé-Kids lernten sogar eine waschechte Mundart-Autorin kennen.

Gespannte Gesichter, gespitzte Ohren und staunende Blicke begleiteten den Vorlesetag im Lerncafé Bludenz. Denn hier wurde nicht einfach „nur“ irgendeine Geschichte vorgelesen, sondern von der Autorin selbst ihre eigenen Kurzgeschichten vorgetragen. Ein Genuss, den die Lerncafé-Kids so bisher noch nicht erleben konnten. Lidwina Boso heißt die Mundartdichterin, Vorlesepatin und Leseoma, die heuer 80 Jahre alt wird, aber immer noch vor Fantasie und Lebensmut sprüht. Ihre Geschichten wie „Die Bühelhex“ oder „3 Rippen Schokolade“ erzählen ihre eigene Geschichte und faszinieren dennoch auch die Kleinsten. Ein Mädchen hat die Idee dahinter erkannt: „Du schreibst diese Geschichten auf, damit du sie immer in Erinnerung hast. Mir hat am besten die Geschichte mit der Schokolade gefallen“, erzählt das Kind, vielleicht nicht ganz verstehend, dass es sich dabei um Lidwina Bosos Erinnerungen an die Besatzungszeit handelt, in der sie als Kind häufig Schokolade von den französischen Soldaten bekommen hat – im Tausch gegen ein paar Maiglöckchen.