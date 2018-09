Leseherbst in der Emser Bücherei

Hohenems. Eine Literaturrunde und Vorlesestunden für Kinder, ein Abend über die 68er Jahre, Flucht- und Überlebensbiografien sowie Roman- und Krimivorstellungen bilden das Programm des heurigen Leseherbstes der Bücherei Hohenems. Dieses beginnt schon am Dienstag in der kommenden Woche, am 25.