Leseförderung am Bundesgymnasium Bludenz

Das Bundesgymnasium Bludenz konnte dank einer Unterstützung durch die Sparkasse Bludenz mehrere Sätze Klassenlesetexte für die Unter- und Oberstufe anschaffen.

Derzeit besuchen rund 900 Schüler:innen in 40 Klassen das BG Bludenz. Dementsprechend vielfältig muss das Leseangebot sein, um spannende Leseerlebnisse anbieten zu können. „Vor allem in der Unterstufe lesen Schüler:innen emotional äußerst involviert, sie wollen in ihren Sorgen ernstgenommen und abgeholt werden“, erklärt der Direktor des Bundesgymnasiums Bludenz, Gerald Fenkart, „mit den neuen Büchern sollte uns das in den unterschiedlichen Altersstufen gut gelingen.“