Lesebühne Bibliothek Am Garnmarkt

Autorinnen der Schreibwerkstatt der Volkshochschule Götzis lasen Kurzgeschichten und Gedichte.

GÖTZIS Im Rahmen des österreichweiten Literaturfestivals „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ konnte VHS-Geschäftsführer Stefan Fischnaller viele interessierte Gäste in der Bibliothek Am Garnmarkt begrüßen. Er präsentierte die Anthologie „Wo der Fluss entspringt“, eine Textsammlung von acht Autorinnen, die das VHS-Seminar „Schreibwerkstatt für alle“ besuchen. Es wird von Schreibdidaktikerin Evelyn Brandt geleitet und ist das einzige integrative Seminar für Kreatives Schreiben in Österreich für Menschen mit und ohne Behinderung. Es ist ein Lern- und Schreibort ohne Barrieren, der die menschliche Verschiedenheit als Normalität annimmt und wertschätzt.