Lese-Sommerspaß in der Bücherei

Mehr lesen, Stempel sammeln und gewinnen heißt es auch in diesem Sommer wieder beim Sommerlesen in der Bücherei.

Seit Ferienbeginn sind Kinder, aber auch Erwachsene wieder eingeladen eifrig zu lesen. Bei jeder Ausleihe in der Bücherei und Spielothek Mäder erhält man in seinen Lesepass einen Stempel. Jeder volle Lesepass nimmt dann an der Verlosung im September in der Bücherei Mäder teil. Es warten wiederum tolle Buchgutscheine, sowie Sachpreise. Lesepässe sind in der Bücherei erhältlich.

Neben dem Lesespaß bietet das Team der Bücherei und Spielothek Mäder auch in diesem Jahr weitere Programmpunkte in den Sommerferien. Beim kreativ-aktiv Nachmittag am 19. August sind Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren zum Karten gestalten in die Bücherei eingeladen. Infos und Anmeldung dazu direkt in der Bücherei, per Mail: ausleihe@buecherei-maeder.at oder telefonisch unter 05523 64007-40. MIMA