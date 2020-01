"Lernt das Leben unglaublich zu schätzen"

Wer mitten im Leben steht, denkt nicht gern an den Tod. Robert Ritter (36) tut das – in seinem Ehrenamt beim Hospiz.

„Das berührt einen sehr“

Das Soziale hat Robert schon früh interessiert: „Ich wollte immer schon einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. Aber eben nicht einfach nur in der Freiwilligen Feuerwehr oder so“, erinnert er sich. „Im Zivildienst habe ich dann erstmals von der Hospizarbeit gehört.“ Nach einigen längeren Überlegungen geht der damals 29-Jährige zu einem Info-Abend. „Und ab da war ich dabei.“ Er absolviert den Befähigungskurs sowie ein Praktikum und ist schließlich der zu dieser Zeit jüngste ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiter. Seine Aufgaben ist es dabei nicht nur, wie oft angenommen wird, Menschen die Hand zu halten, bis sie einschlafen. „Es ist immer unterschiedlich. Mit manchen von ihnen rede ich, mit manchen spiele ich Karten, mit manchen singe ich Lieder“, erklärt Robert. Daneben gibt es aber auch noch das sogenannte stille Aushalten: „Da sitze ich wirklich nur mit den Menschen da und wir schweigen gemeinsam. Das kann schon sehr schwierig sein, auch weil man sich fragt, ob diejenigen einen überhaupt wahrnehmen oder man willkommen ist.“ Der Bregenzerwälder erinnert sich an die Begleitung eines alten Mannes, der gute zwei Stunden lang nicht signalisierte, sich über seine Gesellschaft zu freuen. „Schließlich dachte ich, er wolle, dass ich gehe. Und als ich gerade aufstand sagte er zu mir: ‚Bitte bleib doch noch.‘ Das berührt einen sehr.“ Beim unmittelbaren Sterben war Robert in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Hospiz-Mitarbeiter noch nicht dabei. „Da werden ja oftmals die Angehörigen oder Zugehörige informiert und gerufen. Was wir Ehrenamtlichen tun, ist vielmehr eine Entlastung für die Familie, die ja freilich nicht rund um die Uhr oder teils auch nicht täglich bei den Menschen sein kann.“ Rund 20 Stunden ist Robert im Monat im Einsatz, dieser dauert im Schnitt etwa zwei Stunden und es gibt auch mal Nachtbegleitungen. Dennoch ist der Dienst vollkommen kostenlos, wie Robert schildert. „Viele können das gar nicht glauben. Aber es geht nicht ums Geldverdienen, es ist kein Job.“ Und kommt vielleicht gerade deshalb so von Herzen.