Lernpate für Flüchtlinge

Herbert Eisen ist einer von vielen Lernpaten in Lustenau. Er hilft geflüchteten Menschen mit seinem Wissen.

Lustenau Kausar Matabor (22) sitzt am Tisch. Vor ihm liegt ein Stapel Zettel zur Lehrabschlussprüfung als Koch. Gegenüber von ihm sitzt Herbert Eisen (79) aus Lustenau. Er lernt mit ihm gemeinsam auf die Prüfung und überwindet mit Kausar alle sprachlichen Hürden, die sich ihm stellen. Kausar kommt nämlich aus Bangladesch. Er ist 2016 nach Österreich geflüchtet. Über Wien und Salzburg ist er schlussendlich 2017 nach Lustenau gekommen. Hier hat er seinen Platz gefunden und sogar eine Lehrstelle im Alten Gericht in Sulz.

Der Lustenauer Herbert Eisen hat sich schon bei der ersten großen Flüchtlingswelle 2015 den Menschen angenommen und ihnen die deutsche Sprache beigebracht. „Ich bin zwar kein Lehrer, aber Deutsch kann ich ihnen beibringen“, sagt Eisen. Er greift jenen, die seine Hilfe möchten, in seiner Freizeit unter die Arme. „Für mich ist es das Schönste zu sehen, wie sie sich Stück für Stück ihre eigene Existenz wieder aufbauen können.“ Damit dies gelingt, ist das Beherrschen der Sprache unabdingbar, weiß er. Er hat schon einigen Neuankömmlingen geholfen. Dabei steht er immer in engem Kontakt mit der Abteilung „Zusammen.Leben“ im Lustenauer Rathaus. „Wenn jemand Hilfe benötigt, werde ich vom Rathaus kontaktiert“.

Kausar Matabor spricht Bengalisch. Eine Sprache, die vorwiegend in Bangladesch und im indischen Bundesstaat Westbengalen gesprochen wird. Auch die Schrift ist eine eigene, die keinerlei Verbindung zum lateinischen Alphabet hat. Schwierige Voraussetzungen für Matabor, der bei seiner Ankunft in Österreich nichts verstanden hat. „Alles war komplett neu für mich. Vieles habe ich mir selbst beigebracht, doch ich brauche Herbert, um besser werden zu können“, so Matabor. Eisen bringt ihm liebevoll das Alphabet bei und beginnt von der Pike auf mit dem Volksschulstoff in Deutsch. „Das ist wichtig, damit er sinnerfassend lesen kann“, so Eisen. Allein für die Schule zu lernen sei schwierig, deshalb helfe ihm Eisen gerne.