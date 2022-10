Lernen mit Spaßfaktor

Eine enthusiastische Universitätsprofessorin aus Texas verbreitet mit witzigen Clips Wissen via TikTok und ist ein echter Internethit.

Tatiana Erukhimova, Universitätsprofessorin für Physik und Astronomie, bringt mit ihrem mitreißenden Unterrichtsstil nicht nur ihren Studenten etwas bei.

Mega-Hit im Internet

Auf dem TikTok-Account des Department of Physics and Astronomy der Texas A&M University teilt sie als "Dr. Tatiana" ihre Begeisterung für Physik auch mit der Netzgemeinde. Ihre wissenschaftlichen Vorführvideos haben das Interesse zahlreicher Menschen auf TikTok geweckt, die witzigen Erklärvideos wurden mittlerweile schon millionenfach geklickt.

Mit ihren interessanten Experimenten, aber vor allem mit ihrer enthusiastischen Art begeistert sie die Follower. Dabei schreckt die taffe Professorin auch vor explosiven Experimenten nicht zurück:

Ein Leben für die Physik

Die Tochter von zwei Physikern wuchs in Nischni Nowgorod auf, einer wichtigen Stadt, wenn es um Physik in Russland geht, die etwa 400 km östlich von Moskau liegt: "Meine Leidenschaft für Physik ist einfach in meinen Genen und ich kann mir ein Leben ohne Physik nicht vorstellen."

Die gebürtige Russin machte ihren Master an der Lobatschewski-Universität Nischni Nowgorod und bekam 1999 schließlich ihren Doktortitel von der Russischen Akademie der Wissenschaften. 2001 nahm sie eine Stelle an der Texas A&M University an, wo sie bis heute als Professorin für Physik und Astronomie arbeitet.

Anfangs arbeitete sie an der Universität nur in der Forschung, als sie allerdings ohne vorhergehende Lehrerfahrung einen kleinen Kurs übernahm, zeigte sich ihr Talent als Lehrerin. Der Kurs war ein voller Erfolg, weshalb sie ihn auch gleich drei Jahre lang unterrichtete.

Danach fühlte sie sich erfahren genug, um 2006 einen größeren Universitätskurs für Anfänger zu übernehmen. Den ersten Tag des Kurses bezeichnet sie rückblickend selbst als Disaster. Die Studenten waren uninteressiert und passten nicht auf, erst nach ein paar Monaten konnte die Professorin sie für sich gewinnen. Dieses Erlebnis zeigte ihr, wie wichtig es ist, Menschen vom ersten Tag an zu begeistern und ihr Interesse zu wecken.

Mittlerweile versucht sie, ihre Kurse so oft wie möglich mit unterhaltsamen Physik-Vorführungen zu ergänzen. So kann sie abstrakte physikalische Konzepte und Theorien mit dem alltäglichen Leben der Studenten verbinden, womit diese sich persönlicher angesprochen fühlen. Mit diesem "Wow-Faktor" und ihrer eigenen Leidenschaft für das Fach sei es einfacher, auch bei den Studenten Begeisterung zu wecken: "Ich mag, was ich unterrichte, und versuche, meine Begeisterung mit ihnen zu teilen."

Dabei scheint die wissenschaftsbegeisterte Professorin vor allem auch weiblichen Studenten motivieren zu wollen, sich der Physik zuzuwenden. 2021 zeigte sie mit ihren Kollegen durch eine Studie mit 10 000 Studierenden, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Männer Frauen in wissenschaftlichen Kursen, vor allem der Physik, übertreffen.

Mit ihrem Unterrichtsstil hat sie auch schon zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, u. a. als "Presidential Professor for Teaching Excellence" (2017) und "American Physical Society Fellow" (2019).

Physik zugänglich machen

Ihr Hauptziel ist, Menschen für Physik zu begeistern und das Thema für alle zugänglich zu gestalten: "Ich glaube fest daran, dass, obwohl nicht jeder ein Physik-, Wissenschafts- oder Technikstudium hat, jeder eine Chance hat, damit zu spielen, wissenschaftliche Ergebnisse zu respektieren und zu lernen, wie viel Spaß es machen kann."

Für sie sind die Videos auf TikTok vor allem ein erster Einstieg für Menschen, die bisher eher wenig Begeisterung für das Thema zeigten: "Man kann nicht viel aus einem kurzen Video lernen, allerdings kann es das Interesse von Leuten und ihren Willen, zu lernen, wecken."

Auch bei wissenschaftlichen Demonstrationen für junge Schüler, die dazu dienen sollen, die nächste Generation schon früh von Physik zu begeistern und sie zu animieren, sich ebenfalls mit diesen Phänomenen zu beschäftigen, gibt die engagierte Professorin alles:

Außerdem organisiert sie ein jährliches Physik- und Technikfestival, das jeden Frühling tausende interessierte Besucher aus den ganzen USA anlockt. Sie hat dafür eine Physikshow mit den Experimenten entwickelt, die sie jetzt auch auf TikTok zum Besten gibt. Daneben haben außerdem Studierende die Möglichkeit, ihre eigenen Experimente vorzuführen.