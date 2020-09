Lernchancen für alle Kinder

Kein Kind zurücklassen“ lautet eine wichtige gemeinsame Zielsetzung von Land und Gemeinden in Vorarlberg. Die neun Lerncafés der Caritas leisten dazu einen wertvollen Beitrag. Jedes Kind soll gerechte Bildungschancen haben.

Am besten erklären sich die Lerncafés wohl an einem Beispiel: Ein elfjähriger Bub kommt als Lernverweigerer erstmalig in eines der Caritas-Lerncafés. Zu viele negative Schulerfahrungen haben sein junges Leben bislang geprägt, die schlechten Noten machen ihn zum Außenseiter, die Eltern sind mit ihrem „Latein“ am Ende. Im Lerncafé findet sich der sprichwörtliche „Schlüssel“ zum Erfolg: Ein Freiwilliger findet schnell einen guten Draht zum Schüler. Er hat Zeit und die nötige Geduld mit ihm und wiederholt Versäumtes so lange, bis der Lernstoff sitzt. Mit den besseren Noten verändert sich auch das Selbstbewusstsein des Schülers. Und er wagt zu träumen – nämlich davon, eine Ausbildung zum Lokführer zu machen …