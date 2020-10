Leon Pauger verpasst Top-Ten Platz im Weltcup knapp

Der Bregenzer Triathlet wurde in Spanien zum Saisonabschluss starker Elfter

Der ÖTRV-Kaderathlet kam als 22. aus dem Wasser und startete eine Aufholjagd gemeinsam mit Gustav Iden (NOR), später gesellte sich noch Gabriel Sandör (SWE) dazu. Die Strecke mit rund 500 Höhenmetern kam dem Vorarlberger entgegen, er zeigte mit der viertschnellsten Radzeit auf. "Beim Schwimmen habe ich relativ viel verloren, der Start ist nicht gut gelungen. Dann habe ich am Rad sehr viel investieren müssen, um in die erste Gruppe zu kommen. Das Laufen war dann trotz der intensiven Vorarbeit noch ganz solide. Mit dem elften Rang bin ich sehr zufrieden", resümierte der Bregenzer. Damit darf Pauger auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Der Ländle-Triathlet gewann den Elite-Europacup im polnischen Olsztyn, den Triathlon in Gmunden und verbuchte Silber und Bronze bei den Staatsmeisterschaften auf der olympischen und Sprintdistanz. Beim Trans Vorarlberg erreichte der U-23-Athlet Rang zwei.