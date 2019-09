Leon Pauger verpasst bei EM-Premiere Top-20 Platz knapp

25. Rang für Leon Pauger (Tri Dornbirn) bei seiner ersten U23-Europameisterschaften in Valencia in Spanien

Aufgrund dem verehrenden Sturm am Vortag wurde die Strecke auf die Sprintdistanz verkürzt (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen). Leon Pauger startete sehr stark und kam bereits als Zweiter aus dem Wasser. Innerhalb den ersten beiden Radrunden wuchs die erste Radgruppe auf über 30 Mann an. Somit viel die Entscheidung beim Laufen. Hier lagen die Zeiten sehr eng zusammen und so landete der Bregenzer, als bester Österreicher, mit knapp 2 Minuten Rückstand auf den Sieger auf dem 25. Gesamtrang.