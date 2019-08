Leon Pauger startet bei der U-23-Triathlon EM in Spanien

Der Bregenzer vertritt die Ländle-Farben beim Großereignis in Valencia

Am Samstag den 14. September, wird Leon Pauger (Tri Dornbirn) mit seinen ebenfalls qualifizierten 3 Teamkollegen ( Philip Pertl, Tjebbe Kaindl und Lukas Gstaltner) um 18:00 Uhr in Valencia auf der Startlinie zur ETU U23 EM der Männer stehen.

Eine sehr positive Nachricht für den Bregenzer Triathleten und für den Vorarlberger Triathlon Verband. Vor allem, da die 1. Saisonhälfte alles andere als gut für Pauger gelaufen ist. Qualifiziert hat er sich mit dem 21. Rang beim letzten Rennen, dem ETU Sprinttriathlon in Malmö (SWE).