Leitungssanierung geht in die nächste Runde

In Röthis starten in den kommenden Tagen die Arbeiten für die diesjährige Etappe an der Wasserleitungserneuerung ©Michael Mäser

Am kommenden Montag starten in Röthis die Arbeiten für die diesjährige Etappe zur Erneuerung der Wasserleitungen.

Röthis. Bereits seit einigen Jahren wird in Röthis in die bestehende Infrastruktur investiert und so sind auch in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Euro für Erneuerungen der Wasserleitungen im Haushalt eingeplant.

In der Schlößlestraße und Schützenstraße wird weiter gearbeitet

Im vergangenen Jahr wurden dazu rund 1.655 Laufmeter Hauptleitungen und 1.175 Laufmeter Hausanschlussleitungen in Teilbereichen der Schlößlestraße, Königshofweg sowie Salzacker, Zehentstraße und Breite verlegt. In Teilen der Schlößlestraße und der Schützenstraße konnten dazu die geplanten Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im vergangenen Jahr nicht ganz abgeschlossen werden und so wird ab Anfang Februar auch in diesem Bereich weiter gearbeitet. Dabei wird es auch zu Verkehrsbehinderungen und einer Straßensperre der Landesstraße kommen.

