Leitpfosten verliefen sich auf Alpwiese

Leitpfosten mitten auf der grünen Alpwiese fand Stefan Vögel in der Nähe von Bazora.

Ein skurrilen Anblick bot sich Kabarettist Stefan Vögel auf dem Stetzweg in Richtung Bazoraalpe bei Frastanz: Die Leitpfosten und die Straße gingen getrennte Wege, die Straßenabgrenzungen standen in Reih und Glied mitten in der grünen Wiese hin zum Waldrand. Ein Foto der ungewöhnlichen Sichtung teilte er am Mittwoch in den sozialen Netzwerken.