Leistungsgerechtes Remis zwischen BW Linz und Altach

Der CASHPOINT SCR Altach und BW Linz trennen sich in der Stahlstadt 1:1-Unentschieden.

Im ersten Spiel nach der Länderspielpause stand für den CASHPOINT SCR Altach das Duell mit Aufsteiger BW Linz auf dem Programm. Die Oberösterreicher konnten vor zwei Wochen ihren ersten Sieg in der Bundesliga einfahren und sind damit auch endgültig in der obersten Spielklasse angekommen.

SCRA-Coach Joachim Standfest sprach im Vorfeld von einem Spiel auf Augenhöhe. Dabei konnte der Übungsleiter wieder auf Abwehrspieler Constantin Reiner zurückgreifen, der zuletzt verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte. Dieser ersetzte Felix Strauss, der aufgrund seiner kuriosen gelb-roten Karte aus dem Sturm-Spiel zum Zuschauen verdammt war.

Nuhiu mit der Führung

Zu Beginn war die Elf von Gerald Scheiblechner das aktivere Team, Altach bekundete doch ein wenig Mühe in diese Partie zu finden. Mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff fiel dann allerdings auch das erste Tor des Nachmittags, Nuhiu hatte per Kopf getroffen. Der Assistent hatte die Fahne allerdings gehoben und so musste der VAR mit seinem Zeichengerät zur Tat schreiten. Erneut dauerte es mehrere Minuten, im Gegensatz zum Spiel vor zwei Wochen zählte der Treffer dieses Mal allerdings, der SCRA führte in der Stahlstadt mit 1:0.

Auf der Gegenseite musste dann Dejan Stojanovic seine Klasse aufbieten, gegen Mensah rettete der Keeper in Extremis und bewahrte seine Vorderleute damit vor dem schnellen Ausgleich (22.). Dieser fiel aber doch wenig später. Einen langen Ball nahm Pirkl an, fackelte nicht lange und bezwang den SCRA-Keeper mit seinem Schuss ins kurze Eck (26.).

In der verbleibenden Spielzeit in Hälfte eins (inkl. achtminütiger Nachspielzeit) blieben weitere ganz große Höhepunkte aus, sieht man von einem weiteren Kopfball von Sturmtank Nuhiu vor dem Pausenpfiff ab. So ging es bei Traumwetter im neu erbauten Schmuckkästchen an der Donau mit dem 1:1 in die Kabinen.

Guter Wiederbeginn

Der zweite Abschnitt war noch keine 60 Sekunden alt, da fanden die Rheindörfler eine Doppelchance auf die neuerliche Führung vor. Zunächst parierte Torhüter Schmid einen Kopfball von Santos und rette auch noch gegen den Nachschuss von Jäger aus kürzester Distanz.

Bis zum nächsten Abschluss vergingen gute zehn Minuten, erneut versuchte sich Santos per Kopf, die Kugel landete aber in den Armen von Schmid. Auch in Halbzeit zwei war auffällig, dass etliche Akteure an gewissen Stellen Probleme mit dem Untergrund hatten, der zumindest auf Seite der Haupttribüne noch nicht richtig angewachsen zu sein scheint und doch für einige Ausrutscher der Spieler sorgte.

Insgesamt hatten die Schützlinge von Trainer Joachim Standfest das Geschehen nach Wiederbeginn zunächst über weite Strecken gut unter Kontrolle, sieht man von einem nicht ungefährlichen Rückpass von Bähre ab. Stojanovic war wachsam und klärte die Situation vor einem heraneilenden Gegenspieler (65.).

Richtig brenzlig wurde es dann nach 70 Minuten. In der Folge eines Freistoßes kam der eingewechselte Dobras an den Ball und der Ex-Altacher verfehlte das Tor mit seinem Schuss relativ knapp. In dieser Phase hatte der Aufsteiger aus Oberösterreich generell wieder mehr vom Spiel. Standfest hatte in der Zwischenzeit personelle Veränderungen vorgenommen, so waren mit Nosa Edokpolor, Noah Bischof, Amir Abdijanovic, Jan Jurcec frische Kräfte aufs Feld gekommen. Auch ein Debüt gab es in der Schlussphase noch, Sandro Ingolitsch kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz im Trikot des SCRA.

Die Uhr in der neuen Linzer Arena zeigte Minute 84, da setzte U21-Teamkicker Bischof zu einem Solo an, ließ einen weiteren Gegenspieler aussteigen und schloss mit links ab. Ein Verteidiger der Stahlstädter brachte allerdings seinen Fuß dazwischen und so wurde der Ball sichere Beute von Schlussmann Schmid. Abschlüsse sollte es in der verbleibenden Spiel- bzw. Nachspielzeit auf beiden Seiten keine weiteren mehr geben. So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, die Rheindörfler treten die Heimreise ins Ländle also zumindest mit einem Punktgewinn an. Nächsten Sonntag wartet dann das nächste Heimspiel auf Jäger & Co, Gegner ist dann die Wiener Austria.

FC BW Linz – CASHPOINT SCR Altach 1:1 (1:1)

Samstag, 16.09.2023, 17:00 Uhr

Hofmann Personal Stadion, 4.800 Zuschauer

Tore: 0:1 Nuhiu (17.), 1:1 Pirkl (26.)

