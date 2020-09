Leistbares Wohnen in Schwarzach

Das Neubauprojekt schreitet voran - das Interesse ist sehr groß.

Das Projekt am Standort Klosterwiesweg, das die Gemeinde Schwarzach gemeinsam mit der VOGEWOSI im Juni erstmals der Bevölkerung vorstellen durfte, hat zwischenzeitlich schon einige Gemeindegremien durchwandert. Die verschiedenen Ideen und Gestaltungsvorschläge wurden in den letzten Wochen vom Projektleiter der VOGEWOSI gemeinsam mit dem Bauamt der Gemeinde in die Planung eingearbeitet. Das vorliegende Projekt dürfte den Geschmack von zahlreichen Schwarzacherinnen und Schwarzachern treffen, so der Schwarzacher Bürgermeister DI Thomas Schierle. Das Wohnungsamt der Gemeinde wurde laut seinen Aussagen regelrecht überrannt und bislang haben 82 interessierte Bürgerinnen und Bürger ihr konkretes Interesse an einer der 22 Wohnungen bei uns deponiert. Speziell die Variante des Miet-Kaufes hat ganz offensichtlich den Nerv der Bevölkerung getroffen. Sollte Interesse an einer der modernen Wohnungen bestehen, so bittet der Bürgermeister DI Thomas Schierle, jene Personen umgehend ins Wohnungsamt der Gemeinde Schwarzach zu kommen. Noch ist es nicht zu spät. Der Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant.