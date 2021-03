Leistbares Wohnen im Laternsertal

Im Sommer soll der Baustart für die gemeinnützige Wohnanlage in Laterns erfolgen.

Laterns . Um einer Abwanderung aufgrund zu knapp bemessenem Wohnraum entgegenzuwirken, haben sich die Gemeindeverantwortlichen in Laterns schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, leistbaren Wohnraum im Ort zu schaffen. Gemeinsam mit der Alpenländischen Heimstätte erfolgte die Planung einer gemeinnützigen Wohnanlage in der Unterkirchdorfstraße und nach coronabedingten Verschiebungen soll im Juli mit dem Bau begonnen werden.

„In Kooperation mit der Alpenländischen Heimstätte wollen wir leistbares Wohnen für Jungfamilien, Singles und Senioren in unserer Gemeinde ermöglichen“, freut sich auch Bürgermeister Gerold Welte über den bevorstehenden Baustart. Gemeinsam mit der Wohnbaugesellschaft erfolgte in den letzten Monaten die Planung der Wohnanlage mit zwölf Wohnungen, die auf zwei Häuser aufgeteilt sind – sechs davon sind als Mietwohnungen mit Kaufoption konzipiert. Nach der erfreulichen Bauverhandlung im Jänner diesen Jahres, bei welcher es keine wesentlichen Beanstandungen durch Sachverständige oder Anrainer gab, wird in Laterns in den nächsten Wochen mit einem positiven Baubescheid gerechnet.