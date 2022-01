Leistbarer Wohnraum in Altenstadt

In der Bürgerstraße in Altenstadt entsteht eine neue Wohnanlage mit 16 Mietwohnungen

In der Bürgerstraße in Altenstadt entsteht eine neue Wohnanlage mit 16 Mietwohnungen ©Alpenländische Gemeinnützige Wohnbau GmbH

In der Bürgerstraße in Altenstadt entsteht eine neue Wohnanlage mit 16 Mietwohnungen ©Alpenländische Gemeinnützige Wohnbau GmbH

Die Alpenländische Wohnbaugesellschaft startet mit neuen Bauvorhaben in Feldkirch ins neue Jahr.

Feldkirch. Über 300 gemeinnützige Wohnungen wurden in den vergangenen zehn Jahren in Feldkirch errichtet – die Alpenländische Wohnbaugesellschaft plant dabei in diesem Jahr zwei weitere Projekte in Altenstadt.

Landhaus Bärenzung wird saniert und ausgebaut

Für das laufende Jahr hat die Alpenländische dabei den Start von zwei weiteren Bauprojekten geplant. So soll in der Bürgerstraße in Altenstadt eine neue Wohnanlage mit 16 Mietwohnungen, 16 Tiefgaragenplätzen und 3 PKW Abstellplätzen im Freien entstehen. Der Baubeginn für diese Anlage erfolgt im April 2022 – die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant. Im Juli folgt mit der Wohnanlage in der Tafernstraße ein weiteres Bauvorhaben der Alpenländischen in Altenstadt. Es entsteht eine Wohnanlage bestehend aus zwei Baukörpern mit insgesamt 10 Mietwohnungen, wobei ein Bestandsgebäude, das Landhaus Bärenzung, saniert wird und zwei Mietwohnungen gebaut werden. Im nebenstehenden Neubau entstehen acht Mietwohnungen. Baubeginn in der Tafernstraße ist für Juli 2022 vorgesehen, geplante Übergabe dann im Jahr 2023.

Weitere Bauvorhaben im kommenden Jahr